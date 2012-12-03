Синоптики попереджають про «велику кількість небезпечних явищ»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Українського гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

«Циклон, який перемістився на територію України і про який ми попереджали в кінці минулого тижня, сьогодні зумовлює погодні умови з великою кількістю небезпечних явищ», - сказав він.

М.Кульбіда зазначив, що цей циклон є надзвичайно глибоким, і атмосферний тиск таких циклонів дуже рідко спостерігається в Україні.

За його словами, циклон спричиняє сильній вітер зі швидкістю 15-20 м на секунду, а в центральних областях - до 24 м на секунду. Зокрема, на Півдні України та в акваторії Азовського та Чорного морів сила вітру найближчими днями сягатиме 25-30 метрів на секунду, а місцями – до 35 метрів на секунду.

В.Кульбіда наголосив, що найближчим часом цей циклон вийде за територію України і переміститься до Російської Федерації.

Новий циклон в МНС очікують 7 грудня, а в період до 13 грудня – ще два циклони, які будуть менш активними.

«До кінця поточного тижня і наступного тижня очікується нестійкий характер погоди в Україні», - наголосив В.Кульбіда.

За його словами, температура вночі становитиме 10-7º морозу, вдень – близько 0º.