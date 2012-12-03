На Київщині - розбійний напад на АЗС: поранили відвідувача

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, до чергової частини Яготинського райвідділу міліції зателефонував оператор автозаправної станції «КЛО», що знаходиться на 102-му кілометрі автодороги Київ - Харків у селі Панфіли, і повідомив про напад.

Слідчо-оперативна група встановила, що близько 1.35 до приміщення АЗС зайшли двоє невідомих у масках темного кольору і, погрожуючи пристроєм, схожим на пістолет, вимагали усім лягти на підлогу. Один з відвідувачів, 41-річний чоловік, не зорієнтувався, в результаті нападники поранили його в ногу.

Далі люди в масках забрали з каси 485 гривень, а також прихопили пляшку горілки, кілька плиток шоколаду і втекли. .

Пораненого чоловіка доставили до центральної районної лікарні, де прооперували. Його стан задовільний.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особи підозрюваних та проводять заходи з їхнього затримання.

Ведеться кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).