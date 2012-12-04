Жителі міста Суми в очікуванні 21 грудня – дня «кінця світу» згідно древнього календаря майя – стали активно цікавитися місцями у бомбосховищах.

Про це під час апаратної наради у Сумській міськраді повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Олександр Даниленко.

«Народ закуповує свічки, пішли дзвінки до управління, чи будуть продавати квитки в захисні споруди», - зазначив О. Даниленко.

При цьому він розповів, що так звані бомбосховища знаходяться лише в деяких старих будівлях і перебувають у занедбаному стані. Також він закликав жителів міста турбуватися не про «кінець світу», а про більш приземлені проблеми Сум – руйнування системи екстреного оповіщення, розміщення будов на інженерних мережах міста тощо. Наразі в Сумах населення також активно скуповує на ринках та в магазинах свічки, ціна на які підскочила в останні дні до 6 гривень за штуку.

Нагадаємо, що багато людей в різних країнах вірять у те, що за календарем древніх майя 21 грудня 2012 відбудеться кінець світу. Час від часу у ЗМІ з'являється інформація про випадки масової істерії, чим вдало користуються підприємці, пропонуючи різноманітні товари для зустрічі очікуваного “апокаліпсиса”.

Зі своєї сторони МНС України офіційно заявляє, що до “кінця світу” не готується і ніяких спеціальних заходів проводити не буде. В українському гідрометеорологічному центрі зазначають, щоніяких аномальних погодних умов напередодні 21 грудня не передбачається.