Гідрометцентр: у день "кінця світу" буде нормальна погода

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

"Я думаю, що нам треба готуватися не до "кінця світу", а до Нового року, який буде... Ніяких явно виражених ускладнень синоптичної ситуації, які б говорили про якісь аномальні процеси напередодні такої надуманої, на мій погляд, дати, підстав для цього у нас немає", - сказав М.Кульбіда.