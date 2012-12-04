Януковича просять взяти під контроль розслідування загибелі журналіста у Палаці спорту

«На наш погляд, причиною смерті одного з кращих спортивних журналістів країни стала злочинна недбалість керівницва і працівників Палацу спорту, - цитує звернення Чемпіон. - Почавши монтажні роботи, працівники Палацу спорту не тільки не зачинили дверей до змагального залу, а навіть не встановили загороджувальних парканів і не натягнули попереджувальних стрічок».

Серед викладених в листі причин загибелі Данилова також зазначається «відсутність прес-центру для висвітлення змагань і змішаної зони для спілкування представників ЗМІ з учасниками поєдинку». «Через це роботу над матеріалами після заключного матчу турніру Україна - Польща довелося вести безпосередньо зі змагального залу, під час монтажу сцени», - наголошують колеги загиблого.

Автор листа також зазначили, що нетверезим загиблий в момент трагедії не був.

«З дня загибелі Данилова минуло понад три тижні, і зараз у нас виникають побоювання, що розслідування не буде проведене належним чином, а винні в смерті людини не будуть покарані», - вважають журналісти. За їх словами, аби Україна не втратила репутації країни, яка декларує бажання стати постійним організатором великих спортивних форумів, розслідування справи про загибель журналіста має бути максимально відкритим, а винні повинні понести відповідальність згідно з чинним українським законодавством.

Під відкритим листом підписалося близько 150 представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, відомий український спортивний журналіст Юрій Данилов загинув після хокейного матчу між збірними України та Польщі 11 листопада.