Розпочався X Всеукраїнський фестиваль молодої режисури

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний режисер Тернопільського обласного драматичного театру та голова оргкомітету фестивалю Олег Мосійчук, у фестивальній програмі будуть представлені ті роботи молодих режисерів, які отримали позитивні відгуки театральних критиків.

«Ми доклали усіх зусиль, щоб до програми заходу потрапили достойні вистави. На це було затрачено багато зусиль, адже упродовж року відстежували багато постановок. Чимало з них уже мають позитивні відгуки в Україні. Тож можу запевнити, що програма фестивалю буде цікавою за стилістикою, жанрами і авторством», – сказав О.Мосійчук.

В рамках фестивалю сьогодні вранці у селі Новосілка Підволочиського району відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на приміщенні школи, де навчався засновник фестивалю, екс-художній керівник обласного драмтеатру Михайло Форгель. Окрім цього у Старому Скалаті в музеї-садибі Леся Курбаса до 75-х роковин його трагічної смерті відбулася творча зустріч-спогад «Негаснуча пам’ять».

Розпочався фестиваль виставою за твором Миколи Куліша «Ось так загинув Гуска» у виконанні акторів Коломийського академічного театру.

Також на фестивалі свої вистави представлять Львівський драматичний театр ім. Л. Українки, Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр, Рівненський академічний український музично-драматичний театр, Львівський Національний академічний драматеатр ім. М. Заньковецької, Київський Національний академічний драматеатр ім. І. Франка, Вінницький академічний музично-драматичний театр ім. М. Садовського.

Триватиме фестиваль до 7 грудня. За цей час глядачі зможуть побачити 5 вистав на великій сцені та 3 на малій.

Головою журі традиційно буде народний артист України Федір Стригун.

Довідка УНІАН. Фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют» був започаткований у 1999 році з ініціативи Тернопільського обласного драмтеатру. Співорганізаторами є Міністерство культури України, Національна спілка Театральних діячів України, обласне управління культури.

Фестиваль проводився щороку з метою пошуку талановитої, новаторської молодої режисури. У 2008 та 2009 році не відбувався, оскільки Міністерство культури перестало фінансувати фестиваль і коштів на його проведення не знайшли.