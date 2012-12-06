На пробне тестування зареєструвалися понад 255 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

Вона висловила переконання, що у 2012 році застосування металошукачів та камер відеоспостереження на пунктах тестування виправдало себе.

За її словами, в першу чергу проводити тестування планується у вишах, де частина аудиторій вже обладнана відеокамерами і більш сприятливі умови для встановлення металошукачів.

І.Зайцева також наголосила, що на ЗНО використовуються лише сертифіковані металошукачі і процедура їх застосування вдосконалюється.

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За попередніми даними, кількість бажаючих взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні станом на 30 листопада становить 255 тисяч 394 особи.

Вартість складання одного тесту 2013 року становитиме 89 грн, повідомила І.Зайцева. При цьому учасники пробного тестування можуть здавати будь-яку кількість тестів.

Крім того, І.Зайцева зауважила, що деякі посібники з підготовки до ЗНО вже ліцензовано УЦОЯО і їх перелік з’явиться на сайті Центру оцінювання вже за кілька тижнів.

Реєстрація на пробне тестування вже завершилась, процедура відбудеться 23 та 30 березня.

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Реєстрація на ЗНО-2013 триватиме з 4 січня по 5 березня 2013 року. Вносити зміни до реєстраційних даних у 2013 році можна лише до 19 березня.

При цьому абітурієнт може обрати не більше чотирьох навчальних предметів для складання тестів.

Для учасників тестування вже підготовлено інформаційний бюлетень. У ЗНО-2013 особливих змін не очікується, проте деякі зміни торкнуться процедури. Зокрема, особи, які в поточному році навчаються за кордоном, у 2013 році зможуть проходити тестування не лише під час додаткової, але й під час основної сесії. Також у 2013 році особи, які замовлять тести 6 доступними мовами нацменшин, примірники тестів українською мовою не отримуватимуть.

У змістовій частині тестів ЗНО-2013, зокрема, було зменшено кількість тестових завдань з історії України, всесвітньої історії та фізики. Відповідно скоротився час, відведений на їх складання.

І.Зайцева нагадала, що основна сесія ЗНО розпочнеться 3 червня тестуванням з хімії та завершиться 27 червня тестом зі світової літератури. ЗНО з двох предметів – іноземної мови (8 червня) та географії (15 червня) – відбудеться в суботу.

«Є деякі звернення до Українського центру оцінювання якості освіти щодо релігійних переконань, що забороняють проходити тести в суботу», - повідомила І.Зайцева і додала, що такі особи можуть скласти тести під час додаткової сесії.

Також вона зазначила, що тестування з української мови і літератури, історії України та математики відбудеться у дві сесії.

Оголосити результати ЗНО-2013 планується з 18 червня по 5 липня, додаткової сесії – до 16 липня.