USAID завершило проект «Розвиток фінансового сектору» в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник проекту FINREP1 Роберт Бонд.

За його словами, проект, розрахований на 2009-2012 роки, був спрямований на розв’язання найбільш важливих проблем фінансового сектору України, зокрема питань управління державним боргом і обігу державних цінних паперів, а також на реформування пенсійної системи.

Зокрема, в рамках роботи проекту в Україні було прийнято два закони щодо удосконалення пенсійної системи (у частині недержавного пенсійного забезпечення), проведено тренінги для працівників Пенсійного фонду України і суддів місцевих загальних і окружних судів з метою роз'яснення їм особливостей пенсійної реформи.

Як зазначив Р.Бонд, проект багато в чому посприяв впровадженню в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності підприємств, а також підвищенню фінансової грамотності серед споживачів фінансових послуг, зокрема серед молоді. Зокрема, в рамках проекту було розроблено курс фінансової грамотності для учнів старших класів, який сьогодні вивчають в 71 українській школі.

Довідка УНІАН. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає економічну і гуманітарну допомогу в усьому світі вже понад 50 років. В Україні USAID надає допомогу в таких сферах, як економічний розвиток, демократія і управління, охорона здоров'я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 року, USAID надало Україні технічну і гуманітарну допомогу на загальну суму 1,7 млрд доларів.

USAID реалізує свої проекти у тісній співпраці з приватними добровільними організаціями США, американськими компаніями та іншими державними і міжнародними організаціями.