Про що українці найчастіше запитують у Google

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначається в повідомленні, компанією було проведено аналіз мільйонів запитів українських користувачів пошукової системи Google, на основі яких і було складено рейтинг у категоріях: «Найпопулярніші запити», «Персона року», «Співак року», «Спортсмен року», «Подія року», «Фільм року», «Серіал року», «ТБ шоу року», «Питання “Що таке?”», «Питання: “Чому?”», «Питання: “Як?”», «Рецепт року», «Покупка року».

Цього року українців (у категорії «Найпопулярніші запити») найбільше цікавили знакові й резонансні події, серед яких Євро-2012, Євробачення, Олімпіада, вибори в Україні, але найпопулярнішим запитом року став “дивитися фільми онлайн”.

«Подією року» стало Євро-2012, також українці жваво цікавилися ще одним змаганням європейського масштабу - конкурсом пісні “Євробачення-2012”. Велике число запитів, пов'язаних із трагічними подіями: серед лідерів у категорії “Події” - трагедія Оксани Макар, вибухи в Дніпропетровську, “караванський стрілець” Ярослав Мазурок і смерть видатного актора Богдана Ступки.

У категорії “Персона року” присутні такі відомі імена, як Віталій Кличко, Вітні Хьюстон, Богдан Ступка, а також абсолютно нові особи, такі як “Бурановські бабусі”, Pussy Riot і найпопулярніша випускниця року Настя Фоменко. А персоною року стала Оксана Макар, за трагічною історією якої напружено стежила вся країна.

У категорії «Співаки року» українці найбільше цікавилися Ані Лорак, а найбільш популярним «Спортсменом року» став Віталій Кличко. Наступні місця в цій категорії зайняли Володимир Кличко, Андрій Шевченко і Олег Блохін.

Лідером у категорії телевізійних шоу став другий сезон реаліті-шоу “Холостяк”, а серіал “Острів непотрібних людей” завоював найбільше прихильників серед українських користувачів Google в категорії «Серіал року».

Серед фільмів, що найбільш цікавлять користувачів в Україні, став лідер прокату мультфільм “Мадагаскар 3”.

Користувачі ставлять Google найрізноманітніші запитання, й 2012 рік не став винятком. Крім вічних питань, «чому я дурна», «чому чоловіки зраджують», «як правильно цілуватися й що таке кохання»; українці шукали значення слів «бро» і «імхо», а також відповіді на запитання: «чому люки круглі» і «як дістати сусіда». Глобальне захоплення вампірами не оминуло й Україну; серед найпопулярніших запитань - “як стати вампіром”.

У 2012 році українські користувачі Google почали більше прагнути до здорового способу життя й запитували, «як схуднути», «як накачати прес» і «як кинути палити».

Довідка УНІАН. GoogleZeitgeist (Zeitgeist - від нім. «дух часу») – інструмент, що допомагає відстежувати, які пошукові запити стають популярними, а які втрачають популярність у певний період часу. В результаті аналізу й підрахунку тих або інших запитів Zeitgeist наочно показує, чим найбільше цікавляться люди сьогодні.

Компанія Google, заснована в 1998 р., сьогодні є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, власником найвідомішого однойменного пошуковика. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.