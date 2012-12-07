У Маріуполі пастора, підозрюваного в розбещуванні 15 дітей, відпустили з-під варти

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, суд ухвалив таке рішення у зв'язку з тим, що підсудному, який є інвалідом 1-ої групи, необхідно пройти лікування за межами СІЗО.

Прес-служба повідомляє, що прокуратура не згодна з цим рішенням, але згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом, це рішення суду не оскаржується і на нього не може бути внесена апеляція.

Наступне засідання суду у цій справі намічене на 9 січня 2013 року, уточнили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 61-річного раніше судимого житель Маріуполя, який служить пастором у церкві Ісуса Христа повного Євангелія, було затримано за підозрою в розбещенні неповнолітньої.

25 липня 2012 року Жовтневий районний суд Маріуполя вибрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і 8 серпня апеляційний суд Донецької області залишив рішення суду першої інстанції без змін. Обвинувачений під час проведення досудового слідства перебував під арештом.

У ході розслідування кримінальної справи правоохоронцями зібрано докази причетності пастора до декількох десятків епізодів злочинів, здійснених щодо 15 малолітніх і неповнолітніх дівчаток. Для здійснення розпусних дій пастор використовував орендовані квартири, приватне житло, власний автомобіль, а також інші приміщення. Згодом зловмисник орендував кілька приміщень у місцевому будинку культури, які використовував як кубло.

20 листопада прокуратура передала до суду і затвердила обвинувальний вирок у справі пастора, який обвинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч.3,4 ст.152 (згвалтування неповнолітніх), ч.2,3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті, здійснене відносно неповнолітніх і малолітніх), ч.1,2 ст.154 (примушення до вступу в статевий зв'язок), ст.155 (статеві стосунки з особою, яка не досягла статевої зрілості), ч.1,2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч.3 ст.302 (утримання місць розпусти).