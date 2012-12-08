МНСники врятували київського Робінзона Крузо

Як повідомляє прес-служба МНС України, 7 грудня до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що на острові серед річки Рось поблизу вул. Вокзальної знаходиться чоловік і потребує допомоги.

На місце події терміново виїхав черговий караул державної пожежно-рятувальної частини №3 м. Біла Церква, які на човні евакуювали 53-річного чоловіка з острова та з діагнозом «переохолодження» передали лікарям швидкої допомоги.

Також працівники МНС вивезли двох собак, які разом з своїм господарем більш як дві доби знаходились без їжі та тепла.