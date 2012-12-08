На Житомирщині почали розслідувати самогубство в СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.

Батьки жертви переконані, що їхнього сина вбили, і саме тому прокуратура проводить розслідування.

Зокрема, батьки ув'язненого, якого знайшли мертвим у житомирському СІЗО, повідомили УНІАН, що не вірять у те, що син міг накласти на себе руки. Саме інформацію про суїцид поширило у пресі Житомирське обласне управління Державної пенітенціарної служби. Утім, батьки з цим категорично не згодні і запевняють, що у них є фотографії з побоями на тілі сина.

Лише через два дні після смерті батьки хлопця отримали телеграму з СІЗО, де їх син чекав рішення Апеляційного суду. Він оскаржував оголошений раніше вирок - 5 років в'язниці за пограбування.

Батьки хлопця також запевняють, що коли забирали тіло сина, то побачили численні гематоми і синці. Тоді вони і дійшли висновку, що його вбили у СІЗО.

Водночас за інформацією пенітенціарної служби, померлий хлопець був схильний до самогубства і вже тричі до цього намагався вчинити суїцид. Утім, його родичі кажуть, що напередодні смерті син телефонував з СІЗО і просив передати гроші, щоб за них його перевели в іншу, безпечнішу, камеру.

Як повідомляв УНІАН, у слідчому ізоляторі при Житомирській установі виконання покарань № 8 повісився молодий чоловік.

За словами керівника Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алли Ващенко, у неділю, 2 грудня, до чергового частини Богунського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в камері установи виконання покарань покінчив життя самогубством один із засуджених.

Загиблий чоловік 1987 року народження - до цього неодноразово намагався звести рахунки з життям. Чоловік скоїв акт самогубства, повісившись на віконних ґратах на саморобній мотузці, зробленій з власного светра.

Незважаючи на невідкладні реанімаційні заходи, врятувати життя засудженому не вдалося.

За даним фактом проводиться слідство.