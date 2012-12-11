Суд не відпустив акордеоніста Завадського на підписку про невиїзд

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили представники державного обвинувачення.

За їхніми словами, таким чином суд відхилив клопотання адвокатів І.Завадського, які просили змінити запобіжний захід у зв’язку з погіршенням стану здоров’я підзахисного.

Водночас представники прокуратури повідомили, що в ході сьогоднішнього засідання підсудному було оголошено обвинувальний висновок і допитано одного з потерпілих.

Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня у Києві співробітники міліції затримали І.Завадського і ще двох чоловіків у рамках розслідування справи, порушеної за статтею 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх).

І.Завадському інкримінують 11 епізодів розбещення неповнолітніх та один епізод зґвалтування.

Сьогодні, 11 грудня, Подільський райсуд Києварозпочав розгляд по суті кримінальної справи про розбещення неповнолітніх.