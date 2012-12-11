Російські підприємці просять ГПУ проконтролювати справу про фальсифікати ветпрепаратів у Маріуполі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказала голова Комітету з підприємництва у сфері зообізнесу Торгово-промислової палати Росії Тетяна Колчанова.

Вона нагадала, що на початку цього року у Маріуполі було виявлено підпільний цех з виготовлення фальсифікату ветеринарних препаратів, де підроблялася продукція російських та українських виробників. «В антисанітарних умовах, мало не у бетоноперемішувачах змішувалися, наприклад, гелі для тварин, додавалася звичайна фарба», - сказала Т.Колчанова.

За її словами, виявити постачальників підроблених препаратів довго не вдавалося через те, що сертифікати на продукцію та упаковки для препаратів складно було відрізнити від справжніх.

«Ми дуже сподівалися, що буде порушено кримінальну справу, що винуватці зазнають покарання, оскільки збитки російських виробників, за даними на минулий рік, склали 10 мільйонів доларів» - сказала Т.Колчанова.

У свою чергу, генеральний директор Науково-впроваджувального центру «Агроветзахист» Сергій Єнгашев зазначив, що виробництво у Маріуполі проіснувало 1,5 року, і за цей час воно «наповнило Україну підробленими лікарськими препаратами».

С.Єнгашев зауважив, що ця «фірма» випускала понад 140 видів підроблених ветеринарних препаратів. «Це істотна шкода не лише для зообізнесу України, але і великій кількості тварин та їхніх власників» - сказав він.

За словами С.Єнгашева, на 6 складах та 5 виробничих майданчиках працювали близько 30 осіб. Судова експертиза встановила, що лише за 2011 рік «підприємці» реалізовували фальсифікат у 48 містах України, повідомив він. При цьому жоден з їхніх 276 клієнтів на місцях не був допитаний слідством.

С.Єнгашев наголосив, що хоча кримінальну справу за цим фактом і було порушено, проте слідство затягувалося. «Незважаючи на відверто упереджену позицію представників прокуратури Донецької області, суддя знайшов у собі мужність і все ж вчинив по закону – направив справу на додаткове розслідування», - сказав він і додав, що представник прокуратури в суді наполягав на тому, аби взагалі звільнити підозрюваних від кримінальної відповідальності.