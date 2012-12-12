Арбузов хоче зняти українців «з доларової голки» податком на продаж валюти

Про це заявив голова НБУ Сергій Арбузов.

«Ми наполягаємо на ухваленні закону», - сказав С.Арбузов.

За його словами, спочатку ідея введення податку на продаж валюти належала народному депутату від Партії регіонів Віталію Хомутиннику, проте багато членів правління Нацбанку вирішили підтримати введення податку.

«Я теж підтримав ідею, чим викликав негатив на себе», - сказав С.Арбузов.

Разом з тим він відзначив, що НБУ вимушений був удатися до цього, щоб збити паніку на валютному ринку.

«Скажіть, як ще пояснити, що до виборів у нас був профіцит платіжного балансу, проте гривня девальвувала. Зараз платіжний баланс у мінусі, проте курс стабілізувався», - аргументував голова НБУ.

С.Арбузов також відзначив, що у населення на руках десятки мільярдів доларів.

«Необхідно знімати населення з доларової голки», - наголосив головний банкір країни.

При цьому він вказав на відсутність причин для скуповування населенням долара. За його словами, НБУ надав населенню достатньо інструментів для збереження своїх заощаджень.

«Це золоті монети, мультивалютні рахунки, казначейські облігації», - перерахував С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що під час наради лідерів фракцій виносилася пропозиція розглянути питання про введення збору з валютних операцій, проте рішення так і не було ухвалене.

Зараз у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, якими пропонується ввести збори до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової іноземної валюти як з фізичних, так і з юридичних осіб.

Законопроектом №11470-1, автором якого є народний депутат Андрій Павловський, пропонується ввести 15% пенсійний збір із операцій з продажу готівкової валюти з юридичних осіб.

Також у парламенті зареєстровано законопроект №11470 про введення 10% збору до Пенсійного фонду України з суми операцій з продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами. Автором документа є народний депутат Валерій Шаманов.

Раніше депутат Віталій Хомутинник пропонував депутатам ввести пенсійний збір із продажу готівкової валюти з фізичних осіб на рівні 15%. Проте, документ не виносився на розгляд до сесійної зали, оскільки В.Хомутинник відкликав законопроект.