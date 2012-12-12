Україна заплатила за російський газ 12 мільярдів доларів

Україна за десять місяців 2012 року збільшила імпорт газу у грошовому вираженні на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 11,799 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у жовтні Україна імпортувала газу у грошовому вираженні на 1,365 млрд дол. – на 10,5% більше, ніж у жовтні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, велику частку газу, що імпортується до України, становить газ, який поставляється з РФ.

При цьому, з листопада місяця поточного року «Нафтогаз України» розпочав імпорт газу, що купується у трейдера - німецької компанії RWE і що поставляється до України через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на даному етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в об'ємі від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

З квітня 2011 року імпорт до України природного газу середньоазіатського походження (Туркменістан, Узбекистан, Казахстан) розпочала компанія OstChem Holding, але з 2012 р. компанія, за даними Держстату, імпортує до України виключно російський природний газ.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася, порівняно з третім кварталом, на 1% - до 430 дол. за 1 тис. куб. м з 426 дол. за 1 тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, в третьому – 426 доларів.