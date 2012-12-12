ДПСУ отримала 5 тисяч пропозицій щодо лібералізації податкової системи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби.

Як сказано в прес-релізі, платники податків очікують від держави зниження кількості податків, зменшення їх ставок, удосконалення механізму обслуговування податків і спрощення системи адміністрування обов'язкових платежів. Крім того, представники малого бізнесу пропонують ввести річну звітність замість квартальної, а платники єдиного податку запропонували об'єднати єдиний податок з єдиним соціальним внеском, який на сьогоднішній день оформлюється окремим платежем до Пенсійного фонду. При цьому ставку податку теж запропоновано знизити, щоб стимулювати детінізацію виплати зарплат найнятим працівникам.

Вельми затребуваними, згідно прес-релізу, будуть електронні консультації в режимі реального часу і введення індивідуальних акаунтів для підприємців із зазначенням сплачених податків і повної історії взаємовідносин з податковими органами, включаючи електронні копії реєстраційних документів, прийняті звіти, реквізити рахунків для оплати податків.

«Всі пропозиції громадськості вже систематизовані. Частина пропозицій уже перебуває на стадії реалізації. Зокрема, з 2013 року буде знижено ставку податку на прибуток до 19%, а платники цього податку зможуть подавати декларацію за квартал, півріччя та 9 місяців і оплачувати податок на підставі річної податкової звітності. Крім іншого, з нового року запрацює сервіс «Електронний кабінет платника податків», що дозволяє підприємцям дистанційно відсилати звіти до податкових органів та отримати необхідну інформацію в режимі реального часу», - сказано в прес-релізі ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів, до 1 січня 2013 року Державна податкова служба України має розробити і впровадити новий сервіс «Електронний кабінет платника податків». Передбачається, що він буде повністю впроваджений в два етапи, протягом двох років і за рахунок коштів держбюджету, що виділяються на діяльність ДПСУ, а також інших джерел, що не суперечать законодавству України.

Відзначимо також, що перехід на електронне декларування використовують все активніше, в тому числі платники ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку. Як зазначали керівники ДПСУ, перехід від фіскальної функції до сервісної є пріоритетом в роботі відомства на 2013 рік.