НБУ має намір наростити золотовалютні резерви до кінця року

Про це журналістам заявив глава НБУ Сергій Арбузов.

«Ми до кінця року будемо тільки нарощувати резерви», - заявив глава НБУ.

За словами головного банкіра країни, поповнення резервів стало можливим внаслідок набуття чинності закону про обов'язковий продаж валюти.

Крім того, НБУ в грудні не збирається підтримувати курс гривні за рахунок продажу валюти із золотовалютних резервів.

Позитивним фактором С.Арбузов назвав і стабілізацію ситуації на валютному ринку, коли населення і фінансові установи вже не намагаються заробити на коливаннях курсу національної валюти.

Надалі Нацбанк розраховує поповнити резерви за рахунок кредиту МВФ у разі успішних переговорів з місією Фонду, яка збирається приїхати в Україну на переговори у другій половині січня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді Верховна Рада прийняла закон про обов'язковий продаж 50% валютної виручки, удвічі скоротивши термін повернення валютних коштів.

Крім того НБУ підтримує ухвалення закону про 10% збір з продажу валюти населенням, хоча проти цієї норми виступає МВФ.

За січень-листопад поточного року золотовалютні резерви знизилися на 20%, або на 6,440 млрд дол - до 25,355 млрд дол з 31,795 млрд дол

Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують зниження золотовалютних резервів Національного банку України до 24 млрд дол до кінця поточного року і збереження тенденції зниження в 2013-2014 роках.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відтоку капіталів - так і об'єктивні зовнішні небезпеки. При цьому дефіцит платіжного балансу в наступному році, згідно зі звітом, може скласти 5,5% ВВП, переважно через великий обсяг імпорту енергоносіїв, а середньорічний показник інфляції - 5%. Обсяг зовнішнього і внутрішнього боргу складе, за розрахунками МВФ, - 65 і 35% ВВП відповідно.