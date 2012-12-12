Податкова міліція України виводить з тіні ринок електронних грошей

Про це повідомляє прес-служба податкової міліції ДПС України. За її інформацію, сума грошей, які було повернено до державного бюджету, становить майже 100 мільйонів гривень.

«За оцінками експертів, обсяг ринку інтернет-реклами перевалив на позначку в 1 мільярд гривень, а обсяг електронної торгівлі – за позначку в 20 мільярдів. Часто-густо ці гроші ніде легально навіть не фігурують», - говориться у повідомленні податкової міліції.

На переконання податкової міліції України, сьогодні у сфері ІТ перед нею стоїть кілька задач. По-перше, це встановлення чесних і прозорих правил для всіх учасників ринку, по-друге, переведення всіх грошових потоків у легальну площину, по-третє, це захист кінцевого споживача, який, де-факто, беззахисний у ситуації, коли інтернет-магазин продає йому неякісний товар.

Нарешті, наразі гостро стоїть питання обігу так званих «електронних грошей». «Ці послуги де-факто є банківськими, але відповідних дозволів від НБУ фірми, які їх надають, переважно не мають. Це не лише питання оподаткування, це питання і чесної конкуренції, і, знову-таки, захисту пересічного споживача», - повідомляє податкова міліція.

Протистояння злочинам у сфері ІТ є одним з пріоритетів діяльності податкової міліції України у 2012 році.