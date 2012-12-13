Україна та Росія запланували військово-морські навчання

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії капітан 1-го рангу В’ячеслав Трухачов.

За його інформацією, на основі принципу ротації керівництво навчаннями в 2013 році здійснюватиме представник командування ЧФ Росії.

Як відзначив В.Трухачов, в основу задуму навчання планується покласти відпрацювання взаємодії тактичних корабельних груп при виконанні спільних завдань в морі з відбиття асиметричних погроз, різного виду оборони кораблів на переході морем, проведення опитування і огляду підозрілих суден, освітлення надводної та повітряної обстановки.

«Проте остаточний сценарій і склад сил, які залучаються до навчання, будуть визначені під час двосторонніх плануючих конференцій», - сказав капітан 1-го рангу.

Довідка УНІАН. Навчання серії «Фарватер миру» вперше було проведено в 1997 році, згодом, за погодженням сторін, проводилося один раз на два роки (1999, 2001, 2003 роках). Після тривалої перерви проведення навчання відновлене в 2010 році у формі командно-штабного комп'ютерного навчання. З 2011 року проводиться щорічно, з реальною участю сил ЧФ Росії й ВМС України.