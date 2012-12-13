Мінфін розраховує оподаткувати імпорт газу

Про це сказано в офіційному роз'ясненні прес-служби міністерства, переданому УНІАН.

«Під час обчислення прогнозу надходжень податку на додану вартість на 2013 рік враховувалися зміни до Податкового кодексу, внесені законом України від 24 травня 2012 року № 4834-VI у частині скасування нульової ставки оподаткування на додану вартість операцій з поставок природного газу, ввезеного НАК «Нафтогаз України», на митну територію України», - зазначається у роз'ясненні. Передбачається, що це сприятиме збільшенню обсягів збору даного податку.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2013 рік обсяг збору податку на додану вартість заплановано на рівні 154,576 млрд грн.