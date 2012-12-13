Україна виграла суд у Гаазі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на Департамент судової роботи Мін’юсту.

Арбітражний розгляд справи тривав з 2009 року та стосувався питань, пов’язаних з виконанням Україною її міжнародних зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992 року та Кіотського протоколу до неї 1997 року. Компанія «Naftrac Limited» позивалася до Державного агентства екологічних інвестицій України. Позивач вимагав компенсацію у зв’язку з порушенням його прав як інвестора на загальну суму близько 185 млн. дол., а також визначення кількості одиниць викидів парникових газів, яка повинна бути перерахована на його рахунок.

Як йдеться в повідомленні, 4 грудня 2012 року Арбітражним судом Постійної палати Третейського суду у м. Гаага винесено остаточне рішення у справі за позовом компанії «Naftrac Limited» до Державного агентства екологічних інвестицій України.

За результатом арбітражного провадження компанії «Naftrac Limited» повністю відмовлено у задоволенні грошових вимог до держави Україна у розмірі близько 185 млн. дол., а вимоги щодо перерозподілу одиниць викидів парникових газів задоволено у мінімальному обсязі.

Крім того, Арбітражний суд повністю відмовив компанії «Naftrac Limited» у присудженні на її користь будь-яких витрат у справі.

Правова позиція Державного агентства екологічних інвестицій України була представлена міжнародною юридичною фірмою «White & Case LLP», Українською іноземною юридичною колегією (Укрінюрколегія) та Міністерством юстиції України.