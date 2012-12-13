Армія пропонує прибирати сніг за заявками

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Зокрема, йдеться в повідомленні, за заявками відповідних державних адміністрацій з’єднання та військові частини ЗСУ готові забезпечити надання допомоги органам влади та органам місцевого самоврядування.

Також в Міноборони зазначили, що ЗСУ вживають заходи з метою оперативного та ефективного реагування на надзвичайні ситуації, спричинені погіршенням погодних умов, недопущення аварій у військових містечках, на території підприємств, організацій і установ Міністерства оборони України та Збройних сил.

В усіх військових частинах проведено розрахунки особового складу і техніки, які можуть залучатися до виконання завдань із розчищення автомобільних шляхів, територій військових містечок та об’єктів інфраструктури від снігу.

Крім того, визначено сили і засоби для ліквідації аварій, які можуть виникнути у системах життєзабезпечення військових містечок, підприємствах, організаціях і установах Міністерства оборони та ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, 11 грудня у Києві до прибирання снігу було залучено понад 1,5 тис. військовослужбовців столичного гарнізону, а також близько 20 одиниць військової техніки, в тому числі полкові землерийні машини ПЗМ-2.