Голова обласної "Просвіти" прийшов пішки до Києва

О.Ткаченко стартував 9 листопада, у День української писемності та мови, із Запоріжжя, а завершив свій піший похід 10 грудня у Києві, де передав своє звернення до нового складу Верховної Ради через парламентську канцелярію.

«Я сподіваюся після того, як новий склад Ради вирішить всі технічні питання, він зверне увагу на актуальні питання мови і культури», – сказав О.Ткаченко.

За його словами, в рамках акції «Січовій шлях Просвіти» за місяць він пройшов пішки понад 60 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, Київської областей, здолавши майже 600 кілометрів.

«У дорогу з собою я взяв намет і спальник, але використовував не більше двох разів. В інших випадках ночував у однодумців. У кожному з населених пунктів проводив зустрічі з місцевими жителями і збирав підписи під своїм зверненням до Верховної Ради, де вимагаю скасувати ганебний мовний закон Ківалова-Колесніченка, а також ухвалення законодавчих актів для захисту національної культури і мови», – цитує Радіо Свобода.

Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менш як 10% жителів яких говорять цією мовою.