Голова обласної "Просвіти" прийшов пішки до Києва
Голова Запорізького обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» Олег Ткаченко пройшов пішки від Запоріжжя до Києва, щоб привернути увагу до питань української мови, культури та духовності.
О.Ткаченко стартував 9 листопада, у День української писемності та мови, із Запоріжжя, а завершив свій піший похід 10 грудня у Києві, де передав своє звернення до нового складу Верховної Ради через парламентську канцелярію.
«Я сподіваюся після того, як новий склад Ради вирішить всі технічні питання, він зверне увагу на актуальні питання мови і культури», – сказав О.Ткаченко.
За його словами, в рамках акції «Січовій шлях Просвіти» за місяць він пройшов пішки понад 60 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, Київської областей, здолавши майже 600 кілометрів.
«У дорогу з собою я взяв намет і спальник, але використовував не більше двох разів. В інших випадках ночував у однодумців. У кожному з населених пунктів проводив зустрічі з місцевими жителями і збирав підписи під своїм зверненням до Верховної Ради, де вимагаю скасувати ганебний мовний закон Ківалова-Колесніченка, а також ухвалення законодавчих актів для захисту національної культури і мови», – цитує Радіо Свобода.
Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.
Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менш як 10% жителів яких говорять цією мовою.