У Києві п'яний чоловік стріляв в охоронця магазину

16:57, 13 грудня 2012
Суспільство
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У Києві затримано нетверезого чоловіка, який під час конфлікту у продовольчому магазині стріляв із травматичного пістолета в охоронця.

Кайданки

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні об 11.15 по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що нетверезий громадянин стріляв в охоронця продовольчого магазину на Червонозоряному проспекті у Солом’янському районі столиці.
Як зазначили у міліції, попередньо встановлено, що до магазину, який був зачинений на переоблік, зайшов нетверезий покупець і почав вимагати продати йому пляшку горілки.

Охоронець намагався пояснити відвідувачу, що на даний час магазин не працює, але той почав конфліктувати, що переросло у штовханину. В результаті відвідувач дістав пістолет, споряджений пневматичними кульками, і декілька разів вистрілив в охоронця, завдавши йому незначні поранення.

Наряд міліції, який прибув за викликом, затримав правопорушника. Медики швидкої допомоги надали охоронцю допомогу без госпіталізації.

Щодо затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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