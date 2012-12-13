Україна втрачає позиції на російському ринку вантажних вагонів - експерт

Про це повідомив УНІАН директор ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (ДП "УкрНДІВ") Анатолій Донченко. «Це спрямована політика (Росії - ред.) із захисту свого ринку», - заявив експерт.

«У Росії швидкими темпами відкривають нову лінію на «Уралвагонзаводі», будується лінія на Тихвинському вагонозаводі і ще одному підприємстві. Крім того, збільшується імпорт китайського лиття, і існує небезпека, що це може витіснити з російського ринку українську продукцію », - резюмував А.Донченко.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 російські ЗМІ неодноразово повідомляли про інциденти з вантажними вагонами українського походження. За даними ЗМІ, в першій половині 2012 року на вантажні вагони українського виробництва доводилося третину інцидентів з таким небезпечним дефектом, як злам бічної рами. За даними Держкомстату, вагонобудівні підприємства за 9 місяців скоротили виробництво вагонів на 5,2% в порівнянні з попереднім роком, тоді як за підсумками I півріччя випуск продукції в країні збільшився на 3,6%.

Минулого року в Україні було випущено 52,3 тис. вагонів (+32% до 2010 році) на загальну суму $ 3,7 млрд, з них експорт в Росію склав 38,9 тис. одиниць на $ 2,66 млрд. Найбільші виробники в Україні: "Азовмаш" (частка ринку - 31%), Крюківський вагонобудівний завод (21% ), "Дніпровагонмаш" (13%) і Стаханівський вагонобудівний завод (СВЗ; 13%). За 7 місяців цього року (останні оновлені дані) Україна експортувала до Росії 16,6 тис. вагонів, тоді як роком раніше за цей період експорт склав 21,1 тис. одиниць.