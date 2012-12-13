У Києві на Подолі зійшов з рейок трамвай: утворився затор

21:49, 13 грудня 2012
Суспільство
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У Києві на перетині вулиць Костянтинівська та Оленівська, біля станції метро «Тараса Шевченка» зійшов з рейок трамвай.

Трамвай зійшов з рейок. Фото з ​​сайту saroavto2.hiblogger.net

За ним уже стоять чотири трамваї, які не можуть проїхати, передає "Сегодня" з посиланням на НБН.

Також утворилася велика пробка на повороті на Костянтинівську вулицю - машинам вкрай важко об'їхати трамвай через снігові замети.

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