В ізоляторі тимчасового тримання помер затриманий

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, раніше судимий за крадіжки мешканець Коломиї перебував у статусі підсудного і обвинувачувався у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, шахрайства з фінансовими ресурсами, привласненні та розтраті чужого майна, зловживанні службовим становищем і службовому підробленні. Справа щодо підсудного розглядалася в суді, однак він не з'являвся на судові засідання, був оголошений в розшук і затриманий. Перед поміщенням в ізолятор тимчасового тримання чоловік пройшов медичний огляд, результати якого засвідчували про те, що стан здоров'я дозволяє підсудному утримуватися в умовах ІТТ.

За кілька годин після поміщення в ІТТ затриманому стало зле. Працівники ізолятора викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Оглянувши хворого і зробивши йому ін’єкції медичних препаратів, медики констатували стан чоловіка як задовільний.

За якийсь час після від'їзду медиків правоохоронці помітили, що затриманому знову погіршало. Працівники міліції ще раз викликали бригаду лікарів і до її приїзду надавали чоловікові першу медичну допомогу. Незважаючи на вжиті реанімаційні заходи чоловік помер.

Остаточну причину смерті затриманого наразі встановлює судово-медична експертиза. При огляді тіла померлого слідів насильницької смерті не виявлено.