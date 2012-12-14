Затримали 21-річного хлопця, який пограбував два магазини в Горлівці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Горлівського міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що перший злочин було скоєно ввечері 24 листопада. Тоді міліції стало відомо, що невідомий, прикривши обличчя шарфом, увійшов в продуктовий магазин на площі Повстання і, погрожуючи продавцю предметом, схожим на пістолет, заволодів грошима в сумі 3 тисячі гривень і зник.

Поки правоохоронці Горлівки ретельно відпрацьовували територію та житловий масив, який розташований неподалік від місця злочину, увечері 8 грудня розбійного нападу зазнав магазин на проспекті Леніна. Як і в попередньому випадку, зловмисник проник до приміщення, де під загрозою застосування предмету, за зовнішнім виглядом схожого на пістолет, заволодів грошовою виручкою в сумі 500 гривень.

За словами міліції, свідком злочину в другому магазині став чоловік продавця, який ризикнув самостійно переслідувати відвідувача, однак наздогнати зловмисника йому не вдалося. Отримавши опис злочинця, оперативники протягом доби відпрацьовували квартал і в результаті затримали підозрюваного. Ним виявився 21-річний безробітний житель Горлівки. Затриманий зізнався у скоєнні нападу і на магазин на площі Повстання, і на магазин на проспекті Леніна.

Для скоєння злочину 21-річний зловмисник використовував справжній пістолет для гри в страйкбол. При цьому, на момент скоєння розбоїв на магазини, затриманий перебував на підписці про невиїзд у справі за раніше вчинений ним злочин, а саме шахрайство, під час якого він обманним шляхом заволодів у знайомої мобільним телефоном.

Зараз підозрюваний заарештований за ст. 208 КПК України, стосовно нього відкрито кримінальне провадження щодо ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України. Однак правоохоронці відзначили, що найближчим часом справа буде перекваліфікована з ч. 1 на ч. 2 (розбій, вчинений повторно) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна.