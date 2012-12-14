Банкіри заявляють про масову здачу населенням валюти

10:42, 14 грудня 2012
Суспільство
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Банкіри констатують, що населення масово здає у банківський сектор іноземну валюту. 

50% люди вкладають у гривні - Банкір

«Ми помітили, що люди почали масово здавати долари і менше їх купувати. Це очевидна тенденція, пішов перелом в іншу сторону. Ми вважали, що конкретно в нашому банку люди орієнтовно на 30% менше купують долари, ніж раніше», - розповіла заступник голови правління Ерсте Банку Світлана Черкай.

Однак, за її словами, подібна тенденція спостерігається і з депозитами -відбувається перетікання валютних депозитів у гривневі. «Що стосується депозитів, то близько 50% люди вкладають у гривні та 50% - в іноземній валюті, тоді як у жовтні близько 70% депозитів були в іноземній валюті. Тобто відбувається перетікання валютних вкладів у гривневі», - пояснила банкір.

Підтверджує цю тенденцію голова правління Банку «Фінанси та кредит» Володимир Хливнюк, додаючи, що одночасно населення активно здає іноземну валюту в банківський сектор.

«За останній місяць у нас сума купленої валюти дорівнює сумі проданої. Ситуація три місяці тому була кардинально інша ми продавали валюти втричі більше, ніж купували», - зазначив фінансист. Нагадаємо, що за повідомленням Національного банку України, населення за останні три місяці здало валюти вдвічі більше, ніж до цього.

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