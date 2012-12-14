Міліція просить повідомити про вкрадені шуби

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, 11 грудня близько 2-ї години ночі невідомі, пошкодивши двері магазина «Шуба», який розташований по вул. Університетській, 74-в, проникли в торговий зал і викрали шуби. Загальна сума шкоди становить 3 млн. грн.

Власники магазина звернулися до Київського райвідділу міліції, і на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду території, прилеглої до магазина, правоохоронці виявили носильні речі, документи, а також фрагменти салону і кузова автомобіля.

Цього ж дня до міліції звернувся житель Донецька, який заявив про викрадення його автомобіля «ВАЗ-2112». Машина була припаркована біля будинку заявника саме на сусідній вулиці з обікраденим магазином.

Викрадений транспортний засіб співробітники міліції знайшли швидко – автомобіль було кинуто на 71 км траси Донецьк-Ясинувате. Поряд валялася безліч порожніх тремпелів, а в салоні «Жигулів» не вистачало сидіння. Натомість там виявили норкову шубу – одну з тих, які були вкрадені вночі.

Транспортний засіб і особисті речі було передано власнику.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5. ст.185 (крадіжка, здійснена в особливо великих розмірах), а також за ознаками ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

В даний час проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на пошук зловмисників.

Правоохоронці просять всіх, у кого з'явиться інформація про продаж шуб, повідомити міліцію.