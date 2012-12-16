У понеділок Україну накриють морози до -20°

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 17 грудня на Правобережжі йтиме сніг, мокрий сніг (на Закарпатті, Львівщині та Одещині з дощем), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини. На решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в південній частині та Приазов'ї місцями 25-30 м/с. Температура у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях вночі 15-20°, в Луганській області до 23° морозу, вдень 9-14° морозу; в більшості західних областей, на Одещині та в Криму протягом доби від 4° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та півдні Криму до 6° тепла; а решті території вночі 9-14° морозу, вдень 5-10° морозу.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 8-10° морозу.