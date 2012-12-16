У центрі Полтави знову горів Кадетський корпус

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їх даними, вогнем знищено сміття і пошкоджено дерев'яну підлогу.

Збитки і причина пожежі встановлюються. Будівлю врятовано, розмір збитків з'ясовується. У гасінні брали участь два пожежні відділення.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 серпня 2012 року пожежники вже гасили вогонь у Кадетському корпусі.

Довідка УНІАН. У вересні 1829 року малоросійським військовим губернатором Репніним було оголошено про заснування у Полтаві Кадетського корпусу. 27 червня 1835 року розпочалося його будівництво. 6 грудня 1840 року відбулося урочисте відкриття корпусу і перший прийом кадетів.

У радянські роки там розміщувалося Полтавське артучилище, яке було розформовано і кілька років корпус стояв порожнім.

У 2004 році влада міста під керівництвом Анатолія Кукоби продала корпус ізраїльському власнику. З того часу будівля розпочала швидко руйнуватися.

У 2010 році Полтавська міськрада під керівництвом Андрія Матковського ухвалила рішення про те, що Кадетський корпус необхідно повернути місту через суди. Суди було виграно у 2012 році.

Теперішній мер Полтави Олександр Мамай заявляв, що народний депутат України і почесний президент ФК «Ворскла» Костянтин Жеваго готовий придбати історичну будівлю Кадетського корпусу у міста, реконструювати його і організувати у ньому готельний комплекс і фірмовий магазин ФК «Ворскла».