Офіційний курс валют на 17 грудня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України, на 17 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 14 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1045.5643 (на 14 грудня – 1045.2446) 10 RUR – 2.6045 (на 14 грудня – 2.6118) Усі курси валют на 17 грудня

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