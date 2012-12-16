Офіційний курс валют на 17 грудня

22:00, 16 грудня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України, на 17 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 14 грудня – 799.3000)

100 EUR – 1045.5643 (на 14 грудня – 1045.2446)

10 RUR – 2.6045 (на 14 грудня – 2.6118)

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