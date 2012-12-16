Офіційний курс валют на 17 грудня
22:00, 16 грудня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют
Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України, на 17 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 14 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1045.5643 (на 14 грудня – 1045.2446)
10 RUR – 2.6045 (на 14 грудня – 2.6118)
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