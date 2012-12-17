Мешканців багатоповерхівки у Харкові, де стався вибух, розселили у готелі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

Вона зазначила, що експерти ухвалили рішення відселити усіх мешканців до остаточного висновку про стан будинку.

За даними С.Горбунової-Рубан, у будинку - 64 квартири. Кількість мешканців ще остаточно не визначено.

Сьогодні відбудеться позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 16 грудня, о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку (1978 року забудови) по проспекту Московському, 248-Г стався вибух газу.

Внаслідок вибуху загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало восьмеро осіб. Їх із травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, має місце втрата несучих здатностей конструкції зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно чотирьох квартир.





О 19.34 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано. У ході гасіння пожежі врятовано 16 чоловік та евакуйовано 184.