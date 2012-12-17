Кернес: У будинку, де стався вибух, знайшли газовий балон і камін

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні сказав в ефірі програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» міський голова Геннадій Кернес.

«Після того як було локалізовано пожежу, пожежні виявили фрагмент газового балона - його верхню частину, причому поверхом вище від епіцентру вибуху. Тобто, якщо в квартирі на 9-му або 10-му поверсі стався вибух, то фрагмент балона знайшли вище. Також одна дівчина, яка перебуває в лікарні, сказала, що хтось із гостей заносив у цю квартиру газовий балон. Крім того, у цій квартирі, як виявилося, був камін», - сказав Г.Кернес.

Мер Харкова також нагадав, що сьогодні об 11.00 розпочнеться позачергове засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій.

За інформацією прокурора Харкова Євгена Поповича, для з'ясування обставин вибуху створено оперативно-слідчу групу.

Прокурор зазначив, що є очевидець, який вважає, що в квартирі будинку, що стала епіцентром вибуху, стояв газовий балон. Цю інформацію перевірять.

Крім того, за словами Є.Поповича, допити свідків покажуть, як саме загинули люди.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало восьмеро осіб. Їх із травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, має місце втрата несучих здатностей конструкції зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно чотирьох квартир.