Росія в цьому році уклала контрактів на експорт зброї більш ніж на $ 15 млрд

"Перш за все, це важливо для того, щоб підтвердити нашу компетенцію, мати можливість закріпитися на наших традиційних ринках, взяти участь у ремонтах, модернізації - це теж досить великий обсяг замовлень", - зазначив глава держави.

Як пише РІА Новости, за його словами, дана робота дозволяє не тільки зберегти існуючий портфель замовлень у сфері ВТС, але і розраховувати на його збільшення.

"Так, тільки за поточний рік були укладені нові експортні контракти на суму понад 15 мільярдів доларів", - повідомив він.