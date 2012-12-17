Росія в цьому році уклала контрактів на експорт зброї більш ніж на $ 15 млрд
10:47, 17 грудня 2012Суспільство
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Росія, яка уклала в 2012 році експортні контракти про постачання зброї на $ 15 мільярдів, повинна відновити позиції на ринку послуг з модернізації та ремонту військової техніки, заявив президент країни Володимир Путін на засіданні комісії з військово-технічного співробітництва.
Путін задоволений військовими контрактами / Фото: kremlin.ru
"Перш за все, це важливо для того, щоб підтвердити нашу компетенцію, мати можливість закріпитися на наших традиційних ринках, взяти участь у ремонтах, модернізації - це теж досить великий обсяг замовлень", - зазначив глава держави.
Як пише РІА Новости, за його словами, дана робота дозволяє не тільки зберегти існуючий портфель замовлень у сфері ВТС, але і розраховувати на його збільшення.
"Так, тільки за поточний рік були укладені нові експортні контракти на суму понад 15 мільярдів доларів", - повідомив він.
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