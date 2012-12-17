У Києві водій тролейбуса «під мухою» петляв проспектом і їхав на червоне

Як повідомили УНІАН в УДАІ м.Києва, увагу інспекторів ДАІ Деснянського району привернув тролейбус, який на проспекті Маяковського постійно змінював напрямок руху і проїхав на червоний сигнал світлофора.

Виявилося, що 51-річний водій - житель Полтавської області перебуває у нетверезому стані. На момент зупинки у салоні тролейбуса перебувало 20 пасажирів.

Водій свою провину визнав і пояснив, що напередодні пив пиво. На порушника складено адмінпротокол і матеріали буде направлено до суду.