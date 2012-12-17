Сьогодні - святої великомучениці Варвари

Свята великомучениця Варвара постраждала за віру в Христа в 306 році за часів царювання імператора Максиміана.

За переказами, Варвара була дуже вродливою дочкою знатного і багатого Діоскора з фінікійського міста Іліополя. Він був язичником і оберігав доньку від впливу християн. Але серце Варвари шукало єдиного Бога.

Дізнавшись про те, що Варвара прийняла християнство, Діоскор жорстоко побив дочку, наказав ув`язнити її в тюрмі і морити голодом.

Правитель міста Іліополя Мартіан, зворушений чудовою красою Варвари, закликав її відректися від Христа.

Після тривалих мук у в`язниці у нічному видінні Варварі явився Господь, підбадьорив її та зцілив рани. На другий день Варвара була піддана новим катуванням, дивлячись на які, одна жінка, Юліанія, що була свідком її страждань, оголосила себе християнкою. Її також повісили на дереві поряд з Варварою і піддали мукам, після чого обом дівчатам відсікли голови.

Того ж дня Діоскор і Мартіан були уражені блискавкою, яка спалила їх тіла дотла.

У передсмертній молитві великомучениця Варвара просила Господа, щоб Він визволив усіх, хто звертається до неї за допомогою, від несподіваних бід, від наглої смерті без покаяння і посилав би їм свою благодать.

Згідно з переказом, у відповідь вона почула голос з небес, який обіцяв виконати її прохання.

Мощі святої великомучениці Варвари в VI столітті були перенесені до Константинополя, а в XII столітті дочка візантійського імператора Олексія Комніна (1081–1118 рр.), княжна Варвара, одружуючись із руським князем Михайлом Ізяславовичем, привезла їх до Києва, де вони перебувають і донині – в соборі святого князя Володимира (Української православної церкви Київського патріархату).

Католицька церква відзначає День святої Варвари 4 грудня.