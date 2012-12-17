За рік виробництво в Україні впало на 3,7%

В Україні спад промислового виробництва в листопаді 2012 року, порівняно з жовтнем 2012 року, становив 2,5%, проти листопада 2011 р. – 3,7%, а за підсумками січня-листопада – 1,5%.

На тему: В Україні виробництво автомобілів і автобусів скоротилося на 24%

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді порівняно з жовтнем 2012 року зростання зафіксовано лише у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки – на 5%, у металургії – на 0,9%, виробництві машин та обладнання – 0,3%, розподілі води, газу та електроенергії – на 4,3%.

При цьому найбільший спад зафіксовано у виробництві неметалевої продукції – на 12,2%, у виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання - на 10,7%, виробництві шкіри та матеріалів зі шкіри – на 8,9%, у виробництві транспортних засобів і обладнання – 8,3%, у целюлозно-паперовому виробництві – на 8,6%, виробництві харчових продуктів і тютюнових виробів - на 5,8%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 5,5%.

Спад у легкій промисловості порівняно з жовтнем 2012 року становив 4,4%, у видобувній – 3,4%, у хімічній та нафтохімічній – 3,1%, у машинобудуванні – 6,4%.

Разом із тим, порівняно з листопадом 2011 року зростання спостерігається у видобувній промисловості – 0,2%, легкій промисловості (1,6%) і переробній промисловості (2,5%).

За підсумками січня-листопада 2012 року до січня-листопада 2011 року зростання спостерігається у видобувній промисловості (2,5%), виробництві харчових продуктів (1,1%), хімічній та нафтохімічній промисловості (7,6%), виробництві транспортних засобів (1,8%), виробництві та розподілі електроенергії, води та газу (2,7%). Найбільш серйозний спад за підсумками січня-листопада 2012 року до січня-листопада 2011 року відзначається в текстильному виробництві – 17,7%, виробництві коксу та нафтопереробці – 25,6%, виробництві машин та обладнання – 10,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в жовтні 2012 року порівняно з жовтнем 2011 року становив 4,2%, проти вересня ц.р. зафіксовано зростання – 5,8%. У січні-жовтні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 1,4%.

В 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно зі зростанням на 11,2% у 2010 році.