З України до Косова виїхав інженерно-саперний загін

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, напередодні на базі дислокованого на Житомирщині 12-го інженерного полку відбулась урочиста церемонія проводів миротворців, у якій взяли участь керівний склад 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, представники органів місцевого самоврядування, родичі та близькі військових.

У складі інженерного підрозділу – 28 військовослужбовців та 13 одиниць спеціальної військової техніки. Більшість військовослужбовців інженерного підрозділу мають досвід участі в місіях та операціях з підтримання миру. Разом із саперами групи розмінування до Косова вирушив і мінно-пошуковий собака Лайс.

Основне завдання українських військових інженерів полягатиме у забезпеченні пересування підрозділів сил КФОР, проведенні інженерної розвідки місцевості, виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів та саморобних пристроїв, удосконаленні інженерного облаштування базового табору і блокпостів, обладнанні вертолітних майданчиків.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Брюсселі відбулось засідання Північноатлантичної ради (ПАР) на рівні міністрів оборони, під час якого Україна на прохання НАТО погодилася до кінця року ввести до Косова інженерний підрозділ, збільшивши свою присутність в цій країні до 163 військовослужбовців.