Харків'яни два дні сидітимуть без гарячої води через аварію на водогоні

Як йдеться в офіційному повідомленні Харківської міської ради, про це сьогодні, 19 грудня, на прес-конференції повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його даними, кілька днів тому на головній магістралі водогону «Кочеток-Харків», яким забезпечується водою більша частина споживачів Харкова, сталася аварія - на глибині 6 метрів зламалася засувка, через що втрати води становлять до 100 тис. куб. м щодня.

Г.Кернес уточнив, що магістраль, на якій сталася аварія, споруджувалася у 1953 році, тому ремонт буде складним. Через падіння тиску у мережах гарячу воду в місті не подаватимуть.

«Гаряча вода буде подана через два дні у всі будинки харків'ян. Це вимушений захід і, сподіваюся, городяни нас зрозуміють», - сказав міський голова.

Нагадаємо, Кочетоцька водопровідна станція подає Харкову 550-570 тис. куб. м води на добу.