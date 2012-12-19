267 житлових будинків у Києві на дві доби відключать від тепла

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, під час ліквідації тимчасово буде відключено від опалення 483 споживачі, 267 з них – житлові будинки.

Відновити подачу теплоносія передбачено до 8.00 суботи, 22 грудня.

Аварійна ситуація на теплотрасі була виявлена під час моніторингу стану теплових мереж, що проводився напередодні очікуваного різкого похолодання повітря та необхідністю підняти температуру теплоносія.

«З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій вирішено провести відповідні роботи з виявлення можливих пошкоджень теплових мереж. Наразі створений спеціальний штаб, який організовуватиме взаємодію усіх споживачів теплопостачання та «Київенерго» у період проведення ремонтних робіт», – пояснив заступник директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури Володимир Баженов.