ДАІ обмежила рух у п’яти областях через досі нерозчищені дороги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, через інтенсивні опади та складні погодні умови на деяких автодорогах держави ускладнено рух транспортних засобів.

Для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, розчистки доріг від снігу та попередження заторів в русі службами автомобільних доріг за погодженням з Державтоінспекцією введено тимчасове обмеження на деяких ділянках автомобільних доріг у 5 областях.

Так, у Волинській області тимчасово обмежено рух на трасах: Т-03-03 (Луцьк-Радомишель-Демидівка на Дубно) з км 8 - 18 в напрямку Рівненської області - для вантажного транспорту;

В Івано-Франківській області: Р-20 Снятин-Тязів км 0-27 – для всіх видів транспорту; Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів - Кам'янець - Подільський км 136-172 - для всіх видів транспорту.

У Хмельницькій області: М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка, км 191 - 272 обмежений для вантажного транспорту, не обладнаного пристроями протиковзання; Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я, км 0 – 159 - для вантажного транспорту, не обладнаного пристроями протиковзання; Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів Подільський, км 0 – 109 - для вантажного транспорту, не обладнаного пристроями протиковзання; Т-23-21 Ярмолинці – Кам’янець-Подільський км 0 - 51 - для вантажного транспорту, не обладнаного пристроями протиковзання.

У Тернопільській області: Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль км 80-95 – для всіх видів транспорту; організовано об’їзд через прилеглі населені пункти; Р-41 «Обхід м.Тернополя» (км 20-27) – для всіх видів транспорту; Р-32 «Біла Церква – Кременець» (км 2-16) – для всіх видів транспорту;

У Рівненській області через снігові перемети ускладнено, а в окремих випадках обмежено рух транспорту місцевими автомобільними дорогами в межах Здолбунівського, Березнівського, Гощанського, Дубровицького, Дубенського, Демидівського, Зарічненського, Костопильського, Корецького, Млинівського, Острозького, Рокитнівського та Рівненського районів.