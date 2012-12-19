Керівники НСЖУ та Медіа-профспілки провели переговори у Варшаві

Голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко та голова Незалежної медіа-профспілки Юрій Луканов провели у Варшаві переговори з президентом Асоціації польських журналістів Кшиштофом Сковронським про можливі спільні українсько-польські проекти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Медіа-профспілки.

Зокрема, учасники переговорів попередньо домовилися про проведення другого конкурсу професійної майстерності для українських журналістів. Також обговорювалися плани організації українсько-польського професійного форуму у складі приблизно 50-60 журналістів, який би розглянув українсько-польські проблеми в контексті об`єднаної Європи і якість їх висвітлення в ЗМІ. Наступного року попередньо планується провести дві такі зустрічі: одну у Польщі, іншу - в Україні.

Обговорювалися й інші проекти, серед яких - можливість надання консультацій з боку поляків під час роздержавлення українських ЗМІ, стажування у Польщі для молодих українських журналістів, участь поляків у міжнародному конкурсі шкільних газет, майстер-класи відомих польських журналістів для студентів інститутів журналістики в Україні.

Як зазначається в повідомленні, О.Наливайко та Ю.Луканов були запрошені до Варшави для участі в традиційних урочистостях Асоціації польських журналістів з нагоди підбиття підсумків року і нагородження вшанування найкращих професіоналів у польській журналістиці.