Метро набуло прав на улюблену пісню киян

Про це повідомляється на сайті метрополітену.

Зокрема, нещодавно підприємство уклало відповідну ліцензійну угоду із ТОВ «Українська музична видавнича група».

“З метою популяризації української музичної спадщини нащадки авторів твору уповноважили ТОВ "Українська музична видавнича група" укласти безоплатну ліцензійну угоду з КП "Київський метрополітен" про надання дозволу на використання музичного твору "Як тебе не любити, Києве мій" ("Києве мій") з правом публічного виконання за допомогою технічних засобів в інфраструктурі метрополітену як твору в цілому, так і будь-якої його складової частини”, - йдеться в повідомленні.

Пісня «Як тебе не любити, Києве мій!» написана композитором Ігорем Шамо на слова поета Дмитра Луценка. Пісню, яка вперше була виконана 27 травня 1962 року, ще називають неофіційним гімном Києва.