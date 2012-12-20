Українські прикордонники затримали двох білорусів з 2,4 млн доларів
09:53, 20 грудня 2012Суспільство
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Прикордонники Луцького загону поблизу населеного пункту Сільця Млинівські затримали двох чоловіків з 2,4 млн доларів США.
Відзначились прикордонники Луцького району
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, чоловіки рухалися у напрямку білоруського села Мокрани. До кордону порушники пробиралися потайки, у білих маскувальних халатах. За 100 метрів від кордону їх було затримано.
Під час перевірки під маскувальним одягом затриманих було знайдено рюкзак і поліетиленовий пакунок, у яких знаходилася валюта.
Затримані виявилися громадянами Білорусі. Напередодні вони перетнули кордон в Україну через пункт пропуску «Доманове».
Співробітниками Держприкордонслужби проводяться спільні дії з представниками прокуратури, СБУ, митниці та податкової.
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