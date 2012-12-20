Українські прикордонники затримали двох білорусів з 2,4 млн доларів

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, чоловіки рухалися у напрямку білоруського села Мокрани. До кордону порушники пробиралися потайки, у білих маскувальних халатах. За 100 метрів від кордону їх було затримано.

Під час перевірки під маскувальним одягом затриманих було знайдено рюкзак і поліетиленовий пакунок, у яких знаходилася валюта.

Затримані виявилися громадянами Білорусі. Напередодні вони перетнули кордон в Україну через пункт пропуску «Доманове».

Співробітниками Держприкордонслужби проводяться спільні дії з представниками прокуратури, СБУ, митниці та податкової.