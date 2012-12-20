У Єнакіївській колонії повісився ув'язнений

Цей факт кореспонденту УНІАН сьогодні підтвердили в Управлінні Пенітенціарної служби України в Донецькій області.

За словами працівників управління, 15 грудня о 6.05 засудженого було знайдено повішеним у своїй одиночній камері. Загиблий перебував у місцях позбавлення волі з 1998 року за скоєння низки тяжких злочинів. «Він згвалтував двох неповнолітніх, задушив жінку, вбив таксиста, за що одержав вищу міру покарання – довічне ув’язнення», - пояснили в пенітенціарній службі.

Згідно з медичним висновком, виданим Єнакіївським відділенням судово-медичної експертизи Донецької області, причиною смерті стала "механічна асфіксія, повішення".

В управлінні підтвердили, що на руках ув'язненого, дійсно, були виявлені подряпини, він, очевидно, хотів розкрити собі вени, але оскільки у нього це не вийшло - повісився. Також розповіли, що напередодні, в день передач, до ув'язненого приїжджала дружина, і у них відбулася телефонна розмова. Нібито дружина повідомила ув'язненому, що розлучається з ним, що й спричинило негативні зміни в його психіці.

В управлінні нагадали, що у довічно засуджених є право через 20 років подати прохання Президенту на помилування, і цей ув'язнений міг подати таке прохання в 2018 році.

«Ніяких насильницьких ознак дій над загиблим не зафіксовано», - запевнили працівники пенітенціарної служби і спростували заяви деяких правозахисників про те, що це самогубство було скоєне на знак протесту проти терору ув’язнених у колонії.