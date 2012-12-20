Компанія Hyundai вибачилася перед українськими пасажирами

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, про це йдеться в листах компанії, надісланих на адресу Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") і державного підприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК).

Зокрема, як наголошується в листах, вже впроваджено програму підготовки потягів Hyundai до зимових умов, і протягом останніх двох днів було скорочено кількість несправностей.

Також Hyundai нині збільшує кількість фахівців, які обслуговують «Українські експреси», - цього тижня сім фахівців приєднаються до команди технічного обслуговування.

Крім того, в листі сказано, що «компанія Hyundai Rotem планує наймати більше українських фахівців групи технічного обслуговування в Дарницькому депо».

Корейська компанія вирішила проблеми з поставками необхідних запчастин, і велику частину запчастин вже доставлено в депо, а протягом тижня очікуються додаткові поставки.

«Це перша наша зима в Україні, яка покаже нам напрями для вдосконалення і наші слабкі сторони. Кожен вид транспорту має проблеми в зимовий період, такі як затримки, скасування рейсів», - йдеться в листі.

При цьому Hyundai готовий працювати над виявленими недоліками і висловлює впевненість, що разом з фахівцями УЗШК успішно вирішить всі технічні проблеми.

Водночас, у листі наголошується, що Hyundai була єдиною компанією, яка змогла поставити Україні потяги у встановлені досить короткі терміни, - протягом 18 місяців, щоб встигнути до початку проведення в Україні Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і протягом 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту та експлуатації.

Сьогодні, згідно з умовами контракту, в Україні працюють дев'ять корейських фахівців компанії Hyundai Rotem.

Всі вони працюють на технічній пасажирській станції «Дарниця», проте за необхідності вирушають до Харкова, Донецька або Львова.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.