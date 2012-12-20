ФДМУ обрав компанію Фірташа інвестором для Запорізького титаномагнієвого комбінату

Про це повідомив на прес-конференції голова ФДМУ Олександр Рябченко.

«Запорізький титаномагнієвий комбінат: проведено другий етап конкурсу, визначено переможця - Tolexis Trading Ltd», - сказав О.Рябченко.

Голова Фонду держмайна відмовився сказати, хто стоїть за покупцем цього державного активу. Проте, через кілька годин після його прес-конференції департамент зовнішніх зв'язків і комунікацій групи українського бізнесмена Дмитра Фірташа Group DF повідомив про придбання 49% «ЗТМК» за 110 млн доларів.

«Придбання групою компаній Group DF частки у “Запорізькому титаномагнієвому комбінаті” дозволить Україні посилити свої позиції на світовому ринку титанової губки», - наведено слова Д.Фірташа у прес-релізі.

«На ринку титану зосереджено інтереси таких глобальних гравців, як Airbus і Boeing, розвивається аерокосмічна галузь, зростає попит на титан з боку медицини. Зараз за цей ринок конкурують Росія, Китай, Японія, Казахстан і США. Україна – велика країна, з величезним потенціалом, і я упевнений, ми можемо увійти до трійки лідерів титанового ринку”, - сказав Д.Фірташ.

За оцінками експертів Group DF, за останні десять років світовий ринок губчастого титану зріс утричі. За підсумками 2012 року, обсяг виробництва титанової губки у світі досягне 220-230 тисяч тонн на рік. При цьому, за останні десятиліття Україна скоротила свою частку ринку з 9,5% до 5%.

У найближчі сім років, повідомляє прес-реліз, Group DF планує інвестувати у розвиток титанового бізнесу, частиною якого стане “Запорізький титаномагнієвий комбінат”, близько 2,5 млрд дол. США. У 2013 році група планує розпочати модернізацію підприємства і будівництво нових сучасних потужностей з виробництва титанової губки.

Як повідомляв раніше УНІАН, відповідно до конкурсних умов, недержавний учасник має буде внести до статутного фонду створюваного ТОВ грошовими коштами 688,8 млн грн, а також внести додатковий внесок, який не впливатиме на розмір часток учасників, який разом з внесеними учасником до статутного капіталу коштами має становити не менш як 100 млн дол. США.

Раніше Кабінет міністрів України своєю постановою від 3 жовтня 2012 року ухвалив рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю на базі казенного підприємства «Запорізький титаномагнієвий комбінат» (ЗТМК). Частка держави в новоутвореному підприємстві становитиме не менш як 51%.

Довідка УНІАН. ЗТМК – єдиний в Україні і Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, яка використовується переважно у космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

За проектної потужності 20 тис. тонн підприємство зараз випускає не більш як 10 тис. тонн титанової губки на рік. Це пов'язано із застарілими технологіями виробництва і високою часткою вартості електроенергії у собівартості продукції, що досягає 40%.

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у низці країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнес. Інші сфери діяльності групи на даний час включають агробізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури і нерухомість.